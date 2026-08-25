Se negaron a ser identificados, tenían un rebenque y terminaron en la comisaría

Dos hombres de 51 y 57 que se negaron a ser identificados por personal policial en el barrio Don Bosco fueron aprehendidos por personal policial y notificados de la formación de una causa ante la Justicia Correccional.

Fue personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) el que durante un operativo de rutina intentó identificar a los dos hombres que caminaban en inmediaciones de Jara y Belgrano.

“Los sujetos se mostraron reticentes al momento de ser identificados, desobedecieron las órdenes impartidas por los efectivos e intentaron retirarse del lugar”, informaron autoridades policiales.

Durante el procedimiento se secuestró un rebenque artesanal que uno de los involucrados llevaba entre sus prendas por lo que se le dio intervención al Juzgado Correccional Nº 4 que ordenó la formación de actuaciones y la posterior libertad de ambos.