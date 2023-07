Don Bosco, el barrio que perdió la tranquilidad: vecinos apuntan a una casona histórica que fue invadida

En inmediaciones de Misiones y Garay, en el barrio Don Bosco de Mar del Plata, los vecinos viven intranquilos por los sucesivos hechos de inseguridad que los acechan y en la mira está una casona histórica que se encuentra ocupada por personas desconocidas.

Se trata de la denominada "Quinta Fresco", un inmueble ubicado en Garay 4450 que fue propiedad del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Manuel Antonio Fresco. Mediante la ordenanza Nº 9564, fue declarada de Interés Patrimonial por la Municipalidad de General Pueyrredon en 1994.

Los vecinos de la zona aseguran que la casa tiene dueños, pero nadie sabe quiénes son. En el último año, la vivienda fue usurpada por una persona, a la cual los vecinos lo relacionan con hechos de inseguridad. "El tipo se adueñó y todos los malandras del barrio vienen y se juntan con él. Desde que están ellos, están robando en toda la cuadra", confió Gisella, una vecina de la zona, en diálogo con 0223.

"Hasta hace un año había una señora que estaba cuidando la casa. Un día la agarraron y la metieron adentro para robarle. Le dieron una paliza terrible y la señora se fue", explicó sobre el origen del conflicto.

La mujer confió que Don Bosco siempre fue un barrio "súper" tranquilo, pero en los últimos años se tornó más peligroso. Como varios vecinos de la zona, ella también fue víctima de la delincuencia en las últimas semanas. Una noche de julio, un hombre le abrió la reja de su vivienda y se llevó la bicicleta que utilizaba para ir a trabajar todos los días.

Cansados de la situación, los vecinos crearon un grupo de Whatsapp en el que se mantienen en alerta sobre los movimientos sospechosos de la zona y reforzaron los sistemas de seguridad y tuvieron que colocar rejas, candados y acudir a otros recursos. "Vivís preso. Saben los horarios de todos. Muchos propietarios son mayores y están aterrados. No salen de sus casas. Los autos que permanecen en la calle de noche los roban siempre. Está recontra insegura la zona. Llamamos hasta seis o siete veces a la Policía por noche", narró sobre el calvario que atraviesan.

Según confió, se presentaron denuncias en la comisaría cuarta, fiscalía general y en el Municipio de General Pueyrredon para denunciar la situación e intentar ubicar a los responsables del inmueble. "Hasta que no venga el dueño y denuncie, no pueden desalojar a nadie", explicó. Sin embargo, ante la consulta de este medio, fuentes gubernamentales aseguraron que no se registró ninguna denuncia contra este inmueble que está declarado de Interés Patrimonial.

Quién fue Manuel Fresco

Se trata de una casa tipo compacta, de estilo italianizante.

A simple vista, la casona evidencia una falta de mantenimiento general. "Está deteriorada. Tiene rejas, muchas plantas y un portón de chapa que dificulta la visión hacia el interior. Sabemos que no tiene luz. De noche se ven linternas", indicó la vecina consultada.

Fresco fue un médico y político argentino, diputado nacional y gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1940 por el conservador Partido Demócrata Nacional. En su gestión lanzó un ambicioso programa de obras y destinó parte considerable de sus recursos a Mar del Plata, el refugio veraniego de la aristocracia porteña: se realizó la pavimentación de la ruta 2 y otras obras de envergadura, como el complejo de ramblas, casino y hotel provincial hoy que dan forma a la postal más famosa de la ciudad.