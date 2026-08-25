Tras 10 años de trabajo, cierra una distinguida marca de mochilas: "El contexto del país"

A través de las redes sociales, los emprendedores detrás de Tricera anunciaron el final de la distinguida marca de mochilas. "Entre el contexto del país y un proyecto que veníamos gestando hace 3 años, elegimos poner la energía en algo nuevo", explicaron en Instagram.

Tricera arrancó hace 10 años a vender mochilas para viajeros y con el paso del tiempo fue creciendo en modelos y productos hasta convertir su estilo en una marca registrada.

"Fueron 10 años creando junto a mi novia las mejores mochilas para viajeros. En el medio tuvimos dos hijos, y en el camino nos empezamos a interesar por otras cosas", explicó el impulsor y contó que "hace 3 años arrancamos un proyecto de audio sin saber bien a dónde nos iba a llevar".

Ese proyecto hoy los lleva a seguir camino por otros lados: "Estamos armando un instrumento musical que no existe en el mundo, así que tal cual como en la vida esta cuenta no se cierra, sino que arranca de nuevo".

"Ahora vamos a empezar a contarles por acá el viaje para hacer este sueño realidad", confirmaron en la cuenta del emprendimiento y anunciaron que pronto publicarán novedades.

Anunciaron el cierre de Modo Urbano, un famoso local de ropa urbana

Una conocida marca de ropa urbana de Mar del Plata anunció el cierre de su local y sorprendió a sus seguidores. Se trata de Modo Barrio, que funcionaba en Tejedor al 443 y había abierto sus puertas a comienzos de 2023, convirtiéndose en una referencia para quienes buscaban indumentaria con una estética ligada a la cultura urbana.

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales, con un mensaje que dejó más preguntas que certezas. “Nos ahorramos el trabajo de hacer un texto con el biribiri de que se cumplió un ciclo o que nos reinventamos, si todos sabemos el por qué”, expresaron desde el local junto a una imagen en la que anunciaron el cierre.

El comercio había construido una identidad propia en poco más de tres años de actividad y logró hacerse conocido especialmente entre el público joven. Ahora, la persiana de su espacio de Tejedor 443 bajará y el futuro de la marca quedó planteado como una incógnita.

El cierre de Modo Barrio se da, además, en un escenario complejo para el comercio marplatense. Un relevamiento de la UCIP sobre 2.442 locales de diez corredores comerciales de la ciudad detectó 190 establecimientos cerrados o vacantes, lo que representa una tasa promedio del 7,8%. El mismo estudio ubicó a Tejedor entre las zonas con menor nivel de vacancia, con un 3%.

El local funcionaba en Tejedor al 443.

El panorama también aparece reflejado en los números de ventas. Según el último relevamiento de la entidad, correspondiente a julio, las ventas minoristas en Mar del Plata cayeron 7% interanual en unidades físicas, la baja más pronunciada registrada durante 2026. La entidad advirtió además que apenas uno de cada diez comerciantes prevé realizar inversiones durante el próximo semestre.