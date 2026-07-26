"Está mal, no hay plata": las cerrajerías están en crisis y ni la inseguridad impulsa las ventas

Aunque la preocupación por la inseguridad sigue presente en Mar del Plata, la crisis económica pesa más y hace que muchos vecinos posterguen el recambio de cerraduras o cualquier mejora en la seguridad de sus viviendas, provocando un crítico momento en las cerrajerías de la ciudad.

"El trabajo está mal, como todo. No hay plata. Hay ganas, pero no hay plata", resumió a 0223 Roberto, de Cerrajería Roco, ubicada en Fortunato de la Plaza al 6400.

El comerciante explicó que el precio de las cerraduras se volvió un obstáculo para muchos clientes. "Una cerradura más o menos buena te sale entre 60 y 70 mil pesos. No cualquiera la puede pagar. Yo vendo hasta cerraduras reparadas y usadas para que la gente pueda comprar, pero aun así cuesta", señaló.

Además, aseguró que el aumento de los hechos de inseguridad no se traduce en un mayor movimiento para el sector. "No suma para nada", afirmó al ser consultado sobre si los robos impulsan la venta de cerraduras o candados.

Por otro lado, una mirada similar brindó Alejandro, propietario de Cerrajería Ale, situada sobre la avenida Independencia, quien lleva cuatro décadas en el rubro. "La actividad bajó muchísimo. El poder adquisitivo del cliente común cayó y eso se sintió tanto en el comercio en general como en la cerrajería en particular", sostuvo.

Cerrajeros expresaron que las "emergencias" mantienen con vida al rubro.

No obstante, aclaró que existe un segmento del trabajo que nunca desaparece, que son las urgencias, como personas que pierden las llaves, quedan afuera de sus viviendas o turistas que llegan a Mar del Plata y descubren que olvidaron las llaves del departamento. "Todo lo que es emergencia, sí o sí hay que hacerlo", explicó.

Respecto de la inseguridad, reconoció que muchas personas buscan reforzar sus viviendas, aunque dentro de sus posibilidades económicas. "Se está dando reforzar con rejas, ventanas o alguna cerradura más. Desgraciadamente, quien más quien menos ha sufrido un hecho de inseguridad o conoce a alguien que lo sufrió, pero todo se hace de manera limitada, no como en otros años", indicó.

El avance de las cerraduras electrónicas

Aunque las cerraduras tradicionales siguen dominando el mercado, el segmento de los dispositivos electrónicos muestra un crecimiento sostenido. De ese modo lo comentó Pablo, trabajador de la empresa Free Electron, quien aseguró que cada vez más personas optan por esta tecnología, principalmente por "comodidad".

"Las cerraduras digitales están cada vez más al alcance de todas las personas. No solamente se buscan por seguridad, sino por las funciones que ofrecen: restringir accesos, abrir una puerta a distancia o habilitar ingresos en determinados horarios", explicó.

Las cerraduras electrónicas se imponen en el mercado, pero están muy alejadas del bolsillo de la gente.

Según detalló, la demanda se concentra especialmente en departamentos, alquileres temporarios y propiedades cuyos dueños viven fuera de Mar del Plata. "Hay más gente que las está comprando. Si bien existe una merma general en el consumo por la situación económica, las consultas crecieron y las instalaciones también continúan", expresó.

En cuanto a los valores, precisó que los modelos más económicos parten de los $150.000, mientras que una cerradura con buena relación entre precio y calidad ronda los $350.000 y los equipos más sofisticados pueden costar entre 800 mil y un millón de pesos.

Más allá de las diferencias entre los cerrajeros, coincidieron en que existe una profunda preocupación por la inseguridad, aunque la falta de poder adquisitivo es más fuerte y obliga a muchos vecinos a postergar estas inversiones para proteger sus hogares.