Alarma en Mar del Plata: salarios que no alcanzan, comercios que bajan la persiana y el empleo cada vez más frágil

El bolsillo de las y los trabajadores aguanta cada vez menos y el impacto de la crisis económica ya se siente con fuerza en el partido de General Pueyrredon. Así lo demuestra el último informe elaborado por el Instituto Isepci Mar del Plata, que analizó la evolución del salario mínimo, vital y móvil (Smvym) desde diciembre del 2023 hasta abril del 2026 con datos oficiales del Indec.

El estudio demuestra que el Smvym perdió capacidad de compra frente al incremento de la canasta básica alimentaria, lo que significa que quienes perciben los ingresos más bajos necesitan destinar mayor parte de su sueldo para cubrir las necesidades esenciales. Esta situación golpea, principalmente, a las familias de barrios populares.









Sin embargo, el impacto no termina en los hogares. Según el informe, la menor capacidad de consumo comenzó a trasladarse al resto de la economía local. Con menos ventas, muchos comercios enfrentan fuertes dificultades para sostener la actividad y terminaron bajando sus persianas. Esa retracción también repercute en el mercado laboral, donde la pérdida de empleo registrado se convierte en una preocupación creciente.

En General Pueyrredon la desocupación alcanza el 9,5%, mientras que un 11,8% de las personas sin empleo busca generar ingresos a través de changas o de plataformas digitales, alternativas que, en muchos casos, aparecen como una estrategia de supervivencia frente a la falta de trabajo formal.

A este panorama se suma la crisis que atraviesa uno de los principales motores productivos de la ciudad. Según el relevamiento, la actividad económica del sector pesquero cayó un 15,2% durante el 2025 y la misma tendencia continúa en el 2026. Esto preocupa por el peso que tiene el puerto en la generación de empleo y en la economía de la ciudad.

Desde Isepci sostienen que el deterioro de los ingresos, la caída del consumo, el cierre de los comercios y la pérdida del empleo forman parte de un mismo proceso económico. La reducción del poder adquisitivo termina afectando a toda la cadena productiva: las familias compran menos, los comercios venden menos, las empresas reducen actividad y el empleo se resiente.

El estudio deja de manifiesto una realidad que se observa a diario en la ciudad. El salario pierde terreno frente al costo de vida, entonces cada vez más trabajadores deben buscar ingresos complementarios para llegar a fin de mes y los sectores históricos de la economía marplatense enfrentan uno de los momentos más complejos. Como resultado, una economía local con estancamiento e incertidumbre sobre su capacidad de recuperación.