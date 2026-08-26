Pidieron la preventiva de los tres hermanos acusados de matar al primo a puñaladas

Antes del vencimiento de la prórroga solicitada oportunamente, el fiscal Carlos Russo le pidió a la Justicia de Garantías que convierta en prisión preventiva la detención de los tres hermanos de 39, 28 y 24 años acusados de matar a puñaladas a su primo Raúl Diego Coliguante tras una discusión en el barrio Fray Luis Beltrán.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 mantuvo la imputación de coautores de homicidio para Jonatan David Coliguante, Elio Maximiliano Coliguante y Rodrigo Alejandro Illanes Atampi, quienes están detenidos desde el día del hecho.

La fiscalía mantuvo la figura de coautores.

Los dos primeros están representados por una abogada particular mientras que el más joven sigue asesorado por miembros de la defensa oficial.

“Ya el primer día de la aprehensión debió postergar la declaración porque se vio la existencia de intereses encontrados entre ellos", recordaron las fuentes consultadas.

Los tres siguen alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Los hechos ocurrieron el lunes 27 de julio cuando la víctima -que registraba varios procesos penales previos- realizaba ruidos con una moto de su propiedad y se originó una discusión con una familiar. Poco después los tres hermanos salieron en su defensa y -con roles a definir- atacaron a Raúl Coliguante que falleció en el lugar.

Los hechos ocurrieron el lunes 27 de julio cuando la víctima realizaba ruidos con una moto de su propiedad y se originó una discusión con una familiar.

Tal como se informó en su momento, los dos mayores fueron aprehendidos en la vivienda ubicada en Felipe de Arana al 5200 mientras que el menor fue interceptado por personal de la DDI y de la comisaría séptima en Inmediaciones del lugar.