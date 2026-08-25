Crimen de Alberto Rodríguez: su hija analiza irse del país "para caminar tranquila por la calle"

Habría entre 4 y 5 personas identificadas que participaron en el crimen de Alberto Rodríguez, el conductor de Uber que fue asesinado el 1 de agosto en inmediaciones de Villa La Palangana, en el barrio Regional.

Entre otros de los avances de la investigación, 0223 pudo conocer que quien solicitó el viaje para engañar a la víctima de 67 años sería "una mujer mayor de edad", aunque el autor principal fue un joven de 19 años, con colaboración de un adolescente.

En los catorce allanamiento secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas en el hecho y teléfonos celulares.

Hasta ese punto serían tres involucrados, pero no se descarta que los demás -uno o dos- también sean menores de edad, según constató este medio.

La investigación tuvo un significativo progreso cuando en las primeras horas del sábado anterior se realizaron catorce allanamientos en simultáneo, en los que hallaron prendas de vestir que podrían haber sido empleadas durante el hecho y varios celulares, aunque no al principal sospechoso.

En la marcha contra la inseguridad, exigieron justicia por el asesinato de Alberto Rodríguez, de 67 años.

"Toda la causa gira en torno al relevamiento de las cámaras de seguridad y los resultados de los allanamientos", explicó Evelyn, la hija de Alberto, que también remarcó que la situación es "desesperanzadora" y advirtió que perdió "la cuenta" de las veces que tanto ella como su padre fueron víctimas de robos, lo que le generó el deseo de irse del país tras obtener la ciudadanía española "para caminar tranquila por la calle".

"Fui al cementerio y tenés que ser cuidadoso porque había unos hombres que pareció que intentaban seguirme. No sabía que era tan peligroso. Me van a quitar hasta la posibilidad de hacer el duelo", concluyó la mujer.

Un megaoperativo se desplegó el sábado pasado en Villa La Palagana para capturar a un joven de 19 años.

Crimen de Alberto

El hallazgo del cuerpo se produjo en la zona de Quintana y Remedios de Escalada, y la autopsia confirmó que fue baleado en la pierna izquierda y golpeado en el rostro, por lo que el deceso se produjo debido a un shock hipovolémico tras la lesión vascular que sufrió por el pasaje de proyectil.

La investigación logró avanzar por algunas testimoniales recabadas y un par de imágenes de algunas cámaras de seguridad, además del hallazgo del auto de la víctima -incendiado por completo- en la avenida Juan B. Justo y San Francisco Javier.