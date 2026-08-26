Conmovedora carta de la mamá de Thiago Joel: “No quiero retenerte…si eso significa prolongar tu sufrimiento”

Tras recibir noticias médicas poco alentadoras, Rocío Dusek, la mamá de Thiago Joel Franco, compartió una desgarradora reflexión a través de las redes sociales.

El adolescente, que desde hace más de una década lucha por su vida tras un brutal accidente en la ruta 226 provocado por el excampeón de TC, Eduardo “Lalo” Ramos, sigue internado desde hace varios días en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

“No quiero retenerte…si eso significa prolongar tu sufrimiento”: el conmovedor mensaje de la mamá de Thiago Joel

Con el corazón atravesado por el dolor, la mujer compartió una profunda reflexión sobre el significado de amar y acompañar a un hijo en los momentos más difíciles. “Hay un momento en la vida en que una mamá entiende que amar no siempre significa seguir buscando una mejoría, seguir luchando contra lo inevitable o aferrarse con todas sus fuerzas”, expresó.

En su mensaje, relató el doloroso proceso de comprender que, en determinados momentos, el amor también puede significar acompañar, aliviar y estar presente, aun cuando las fuerzas parecen agotarse.

Thiago se encuentra actualmente internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

“A veces, amar profundamente es dejar de pedirle al cuerpo de nuestro hijo que siga peleando cuando ya está cansado”, escribió Rocío.

La mamá de Thiago aseguró que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, intentando encontrar fuerzas para priorizar el bienestar de su hijo por encima del inmenso temor que significa pensar en una despedida.

“No quiero ser egoísta. Juro que no quiero serlo, no quiero retenerte por mi miedo a perderte si eso significa prolongar tu sufrimiento”, dijo y agregó: “Si mi amor pudiera decidir por vos, elegiría que no sientas más dolor. Y si algún día mi amor tiene que aprender a soltarte, quiero que sepas que voy a hacerlo con el corazón hecho pedazos”.

En medio de la angustia, también recordó todo el camino recorrido junto a Thiago y destacó la fortaleza con la que su hijo enfrentó cada desafío. “Hasta el último instante la luchamos juntos; y con el orgullo de ser tu mamá, la mamá de un super guerrero de la vida”, expresó.

Finalmente, agradeció a todas las personas que acompañan a la familia y pidió que continúen enviando fuerzas y oraciones para Thiago. “Les agradecemos por acompañarnos siempre y los mantendremos al tanto de cualquier novedad. No dejen de rezar por nuestro gran guerrero”, concluyó.