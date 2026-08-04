"Joel las necesita": la familia del joven atropellado pidió ayuda para pagar a las enfermeras que lo acompañan

A más de una década del siniestro vial que cambió su vida para siempre, Thiago Joel Franco continúa enfrentando las graves secuelas que le dejó el atropello sufrido en 2014, cuando tenía apenas 4 años y fue embestido por el excampeón de automovilismo Eduardo "Lalo" Ramos.

En las últimas semanas, la familia del adolescente de 17 años había advertido públicamente que la obra social Oschoca ponía en riesgo la continuidad de sus tratamientos al no cubrir los pagos a los prestadores de salud.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias Todosxthiago09

Ahora, volvieron a recurrir a la solidaridad de la comunidad para afrontar un nuevo problema: el pago de las enfermeras que lo acompañan durante su cotidianeidad.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, explicaron que Thiago continúa internado y remarcaron la importancia que tiene el equipo de enfermería en su recuperación y bienestar cotidiano.

"En este momento tan difícil, hay personas que para él son mucho más que enfermeras: son su sostén, su seguridad y su colchón emocional. Son quienes lo conocen, lo contienen, lo acompañan y logran darle un poquito de calma dentro de todo lo que está atravesando", expresaron.

La familia explicó que necesita reunir fondos para cubrir los honorarios de cuatro enfermeras

Según detallaron, debido a que el adolescente permanece internado, la obra social no está abonando los honorarios de las profesionales, una situación que podría impedir que continúen acompañándolo.

"No podemos permitir que quienes estuvieron y siguen estando a su lado tengan que dejar de acompañarlo por una situación que no depende de ellas", señalaron.

El adolescente de 17 años permanece internado

La familia explicó que necesita reunir fondos para cubrir los honorarios de cuatro enfermeras, con dos profesionales por turno diario, mientras dure este proceso de internación. "Cualquier colaboración, por pequeña que sea, para nosotros significa muchísimo. Y si no pueden colaborar, compartir también es una enorme ayuda", indicaron.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias Todosxthiago09, correspondiente a una cuenta del Banco Galicia a nombre de Bárbara Rocío Dusek.