Thiago Joel necesita una alimentación especial por su delicado estado de salud: cómo ayudar

Thiago Joel Franco, el adolescente que el 29 de marzo de 2014 fue atropellado por el ex campeón de automovilismo Eduardo “Lalo” Ramos y quedó con graves secuelas de por vida, necesita con urgencia un alimento porque temen por el agravamiento de su cuadro de salud.

A través de las redes sociales, Rocío Dusek, la mamá del joven que el próximo 29 de julio cumplirá 17 años, sostuvo que su hijo está atravesando una situación delicada y temen por su desnutrición.

“Hoy en día su cuerpo no logra absorber bien los nutrientes, proteínas, etc, sus intestinos no funcionan correctamente debido a la mala absorción, mal digestión ya que su función gastrointestinal está comprometida y su estómago está paralizado. Esto le está provocando desnutrición, y necesita con urgencia una alimentación especial para poder sostenerse”, contó en un posteo de Facebook.

En su cuenta “Todos por Thiago Joel Franco”, detalló que la leche que precisa es marca Nutrison Peptisorb Plus HEHP 1.5 kcal/ml (500 ml). “Debe tomar 4 envases por día para poder recibir los nutrientes que su cuerpo necesita ya que es un paciente con una situación clínica compleja”, dijo.

Problemas con la obra social

La mamá sostuvo que los problemas comenzaron cuando la obra social les negó la provisión del alimento. “No nos está dando respuesta y, aunque estamos iniciando acciones para que se haga cargo, los tiempos burocráticos no son compatibles con la urgencia de nuestro hijo. Él no puede esperar. Por eso recurrimos ustedes”, expresó.

“Si alguien tiene este alimento, sabe dónde conseguirlo, o puede ayudarnos de cualquier forma, se los vamos a agradecer con el alma. También nos ayudan muchísimo compartiendo esta publicación para que llegue a más personas”, completó.

Cómo colaborar

La cuenta de Bárbara Rocío Dusek es del Banco Galicia y su alias es: Todosxthiago09

“Gracias por leer, por acompañarnos y por estar incondicionalmente siempre a nuestro lado”, concluyó la mujer.