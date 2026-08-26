Se quedó sin trabajo y ahora cobra hasta $25 mil por eliminar piojos y liendres a domicilio
Tras quedarse sin empleo, la mujer ofrece un servicio de limpieza capilar con peine fino que se volvió popular en redes sociales por su eficacia y precio.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Damaris, una mujer de 32 años y madre de dos hijos, encontró una fuente de ingresos tras perder su empleo en Cipolletti, Río Negro. Lo que comenzó como una ayuda informal para sus sobrinos se transformó en un negocio de tratamientos para eliminar piojos y liendres.
El servicio que ofrece consiste en una limpieza detallada del cabello utilizando un peine fino, con el objetivo de retirar tanto piojos como liendres. Esta tarea, que demanda paciencia y dedicación, es especialmente requerida para el cuidado de niños.
Con la difusión del servicio a través de redes sociales, Damaris empezó a recibir numerosas consultas y decidió extender la oferta a otros hogares. Actualmente, quienes optan por acudir a su domicilio deben abonar entre $10.000 y $15.000, mientras que el servicio a domicilio eleva el costo hasta un máximo de $25.000.
La propuesta generó diversas reacciones en redes sociales: algunos usuarios valoraron la practicidad y la solución que brinda a un problema común, mientras que otros se mostraron sorprendidos por la existencia de un servicio especializado en la eliminación de piojos y liendres.
La pregunta quedó planteada entre los internautas: ¿pagarías por contratar a alguien para que realice este trabajo?
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