El servicio que ofrece consiste en una limpieza detallada del cabello utilizando un peine fino, con el objetivo de retirar tanto piojos como liendres.

Damaris, una mujer de 32 años y madre de dos hijos, encontró una fuente de ingresos tras perder su empleo en Cipolletti, Río Negro. Lo que comenzó como una ayuda informal para sus sobrinos se transformó en un negocio de tratamientos para eliminar piojos y liendres.

Su caso se volvió viral y muchas personas la quieren contratar.

El servicio que ofrece consiste en una limpieza detallada del cabello utilizando un peine fino, con el objetivo de retirar tanto piojos como liendres. Esta tarea, que demanda paciencia y dedicación, es especialmente requerida para el cuidado de niños.

La mamá se quedó sin empleo y buscó una salida ingeniosa.

Con la difusión del servicio a través de redes sociales, Damaris empezó a recibir numerosas consultas y decidió extender la oferta a otros hogares. Actualmente, quienes optan por acudir a su domicilio deben abonar entre $10.000 y $15.000, mientras que el servicio a domicilio eleva el costo hasta un máximo de $25.000.

El servicio que ofrece consiste en una limpieza detallada del cabello utilizando un peine fino, con el objetivo de retirar tanto piojos como liendres.

La propuesta generó diversas reacciones en redes sociales: algunos usuarios valoraron la practicidad y la solución que brinda a un problema común, mientras que otros se mostraron sorprendidos por la existencia de un servicio especializado en la eliminación de piojos y liendres.

La pregunta quedó planteada entre los internautas: ¿pagarías por contratar a alguien para que realice este trabajo?