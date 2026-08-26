Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 26 de agosto de 2026

El dólar mayorista volvió a avanzar este miércoles 26 de agosto y se afianzó por encima los $1.500, pese a que se mantuvo una intensa intervención oficial para contener la escalada.

La cotización oficial subió $2,50 este miércoles y cerró en los $1.514, luego de haber tocado un pico intradiario en $1.515. Así, el tipo de cambio quedó a 23,8% del techo de la banda, que hoy quedó establecido en $1.874,22.

El dólar oficial minorista cotiza a$1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). Por su parte, el dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

El dólar CCL cotiza a $1.606,68 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%. El dólar MEP cotiza a $1.541,37 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

El dólar oficial subió $5, cerró en $1535 en el Banco Nación y el mayorista tocó un nuevo máximo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.601,28, según Bitso.