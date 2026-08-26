Diputados dio media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y pasa al Senado

La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (Bcra) y el proyecto pasará al Senado para convertirse en ley, si es que La Libertad Avanza (LLA) consigue el quórum y los votos necesarios como sucedió este miércoles.

El proyecto fue aprobado con 144 votos afirmativos, 102 votos negativos y 9 abstenciones. El presidente Javier Milei lo había presentado y explicado por cadena nacional. Además, LLA agregó al temario de esta sesión la Ley Joaquín para que garantizarse que la oposición permanezca en sus bancas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en una sesión en la Cámara Baja.

También esta contemplado que la Cámara baja trate la Ley de Inocencia Fiscal II, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos y el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República de Singapur, entre otras iniciativas.

Durante el debate, la diputada libertaria Juliana Santillán defendió el proyecto y argumentó: “Lo que hace es convertir en ley con fuerza de política de Estado lo que el equipo económico del presidente Milei viene haciendo desde el primer día de su gestión”.

“Es blindaje institucional: se van a prohibir de manera absoluta los adelantos transitorios y la compra de títulos públicos en el mercado primario, para que ningún gobierno futuro, sea del signo que sea, pueda volver a usar al Banco Central como si fuera un cajero automático del Tesoro”, consideró la legisladora.

Mientras que el diputado peronista Itai Hagman advirtió al comienzo del debate que "la reforma del BCRA viene a blindar una política cuyos resultados no fueron los que el Gobierno esperaba".

"Deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para evitar que se sigan cerrando empresas en el país", marcó y recordó que con el DNU 70/23 eliminaron las regulaciones a las tasas de interés que generaron altos niveles de endeudamiento. "Con esta reforma garantizan que esas tasas de interés usurarias permitan que algunos especuladores sigan abusándose de millones de argentinos que hoy sufren para sostener su nivel de vida", alertó el legislador.

Se establece como único objetivo “preservar el valor de la moneda” y se prohíbe la financiación al Tesoro

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