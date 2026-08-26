Nuevo monumento céntrico a Fangio: avanzó el proyecto, pero piden revisar la seguridad vial

Si la medida se concreta, Fangio pasará a contar con dos monumentos en la ciudad, ambos sobre la zona costera.

El proyecto para instalar un segundo monumento en homenaje a Juan Manuel Fangio en Mar del Plata avanzó en el Concejo Deliberante, luego que la Comisión de Educación aprobara por unanimidad la iniciativa, aunque el despacho incorporó una serie de observaciones vinculadas con el reducido espacio elegido, el tránsito peatonal y la seguridad de los materiales.

La propuesta, impulsada por el concejal Fernando Muro (PRO), contempla la instalación de una escultura denominada “La Flecha de Plata” en la Plaza del Centenario del Automóvil Club Argentino (ACA), frente a la Bristol, con una representación del quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 junto al Mercedes-Benz W196R con el que conquistó los títulos de 1954 y 1955. La obra sería financiada y ejecutada por el ACA y estaría a cargo del escultor Germán Hary.

El nuevo monumento se instalará en la Plaza del Centenario ACA: pedirán informe a Tránsito para contemplar el impacto en la circulación peatonal.

El proyecto ya había recibido un pronunciamiento favorable de la Comisión de Monumentos del Emturyc. El organismo resolvió “no formular oposición” al emplazamiento, aunque planteó la necesidad de precisar con mayor detalle el lugar exacto de instalación y la materialidad de la obra para evitar problemas de corrosión y eventuales daños a las personas que se acerquen a conocerla.

Además, desde el área de Turismo propusieron que el monumento sea concebido como un punto de interés y de fotografía, con un espacio alrededor que permita potenciar su atractivo turístico y evitar que se trate simplemente de una escultura instalada en la vía pública. El informe también recordó que Fangio ya cuenta con un busto en su homenaje en la costa marplatense, ubicado en la zona de Playa Grande y Urquiza, inaugurado en 2019.

La advertencia por el espacio

Durante el tratamiento en la Comisión de Educación, el concejal Rolando Demaio, de La Libertad Avanza e integrante de la Comisión de Monumentos, puso el foco especialmente en las dimensiones de la parcela elegida para instalar la escultura.

Según planteó, se trata de un espacio “muy pequeño”, ubicado en un sector con una circulación peatonal particularmente intensa durante la temporada de verano. En ese sentido, advirtió que el monumento podría ocupar prácticamente la totalidad de la parcela y dificultar el paso de los peatones. Por eso, durante el debate se incorporó al despacho la necesidad de contar con un informe de Ingeniería de Tránsito del Emvial que determine si el emplazamiento requiere medidas especiales para garantizar la circulación y la seguridad en el lugar.

La cuestión de los materiales también quedó expresamente incorporada. Demaio planteó que deberán seleccionarse materiales durables, resistentes a las condiciones ambientales de la costa y que, al mismo tiempo, no representen un riesgo para quienes se acerquen al monumento, especialmente niños, niñas y adolescentes. La intención es que la obra tenga una relevancia particular y pueda convertirse en un atractivo turístico y fotográfico, pero sin perder de vista las condiciones de seguridad del espacio público.

El modelo presentado es similar al monumento con que Fangio cuenta en Mónaco.

El proyecto que ahora pasa a Obras

Con la aprobación de Educación, el expediente quedó en condiciones de continuar su recorrido legislativo y ahora deberá ser analizado por la Comisión de Obras y Planeamiento, que tendrá que expedirse sobre las cuestiones vinculadas al emplazamiento.

La iniciativa busca autorizar al Automóvil Club Argentino a instalar el monumento en la Plaza del Centenario ACA, ubicada entre el boulevard Patricio Peralta Ramos, Rivadavia, San Martín y Buenos Aires. La escultura está inspirada en la que homenajea a Fangio en el circuito callejero de Mónaco y contempla la figura del piloto junto al histórico Mercedes-Benz.

La Comisión de Educación aprobó por unanimidad el proyecto y ahora será debatido por Obras.

El proyecto destaca el vínculo histórico entre Mar del Plata y Fangio a través de competencias, homenajes y acontecimientos deportivos, y plantea que el nuevo monumento permitiría reforzar el valor simbólico, turístico y patrimonial de la ciudad.

De todos modos, antes de que la iniciativa pueda avanzar hacia una eventual aprobación definitiva, todavía resta definir uno de los puntos que generó mayores reparos durante el tratamiento: cómo se integrará la escultura a una parcela de dimensiones reducidas sin afectar la circulación peatonal ni generar riesgos para quienes visiten el lugar.