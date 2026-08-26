Negaron darle arresto domiciliario al acusado de matar al ex piloto de TC Carlos Garrido

El acusado de matar al ex piloto de TC Carlos Garrido en abril de 2024 en la finca de la víctima en el kilómetro 12,5 de la ruta 88 llegará preso al juicio por jurados del próximo año tras la decisión judicial de no hacer lugar al pedido de morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario que hizo su defensa.

En sintonía con la oposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 y del abogado Maximiliano Orsini como representante del particular damnificado, el Juez Gustavo Fissore rechazó la solicitud de la defensa de Osvaldo Asebedo que había pedido que cumpla arresto domiciliario con monitoreo electrónico en la localidad correntina de Goya.

Detención de Asebedo en agosto de 2024.

La defensa del ex casero de la víctima había fundamentado su pedido a partir de una conducta intachable en el proceso, como así también en el penal que se advierte “del contenido de los informes criminológicos, resaltando que cuenta con Concepto excelente y Conducta Ejemplar 10”.

En el mismo sentido se refirió al padecimiento de Hemofilia A severa que le impediría darse a la fuga por la necesidad de controles permanentes y que al momento del debate su defendido estará cercano a los tres años en prisión preventiva, lo que tornaría desproporcional la medida cautelar.

Lugar de los hechos.

La fiscalía y Orsini plantearon la inconveniencia del lugar propuesto para el arresto, las dificultades de monitoreo por la distancia y recordaron que en el inicio de la investigación hubo una conducta del encausado que evidencia su intención de entorpecer el proceso, esto es, el descarte del arma previo a ser interceptado por personal policial, lo cual fue considerado por la Justicia de Garantías.

En el mismo sentido plantearon que la situación de salud de Asebedo está controlada, que el tratamiento nunca fue interrumpido y que no existen circunstancias sobrevinientes que agraven la situación del encausado. Fissore entendió que hasta el momento de realizar el debate el encarcelamiento estricto resulta la medida idónea, adecuada y razonable, para asegurar los fines del proceso.

El hecho

De acuerdo a la hipótesis que mantuvo el fiscal Alejandro Pelegrinelli –actualmente jubilado- la noche del 29 de abril de 2024 Asebedo sorprendió por la espalda a Carlos Garrido cuando regresó a su finca y le dio un golpe en la cabeza con un elemento contundente –no secuestrado- y le provocó un gran hematoma bitemporal y occipital, con fracturas múltiples que provocaron su fallecimiento pocos minutos después.

Luego, por espacio de una hora, el casero modificó la escena del crimen, incendiando el rodado en un camino lindero al predio y se autoinfringió lesiones para que el hecho pareciera un robo del que también había sido víctima. Una vez hecho eso, cerca de las diez y media de la noche, solicitó ayuda a un vecino que llamó al 911.

Vista aérea de la vivienda de la víctima.

Si bien desde un primer momento las sospechas apuntaban a Asebedo como el autor del homicidio, la fiscalía fue recopilando elementos para fortalecer su hipótesis y solicitó su detención a fines de agosto de 2024. Un mes después pidió convertir la misma en prisión preventiva y la Justicia de Garantías la validó a comienzo de octubre de ese año.

La primera duda la tuvo la misma policía que llegó a la finca tras el aviso de la Central de Emergencias y la motivó la considerable diferencia entre la agresión letal sufrida por Garrido y la herida leve en una mano de Asebedo. El ex piloto recibió dos tremendos golpes en la cabeza, por la espalda y sin posibilidad de defensa alguna, mientas que el casero tenía el corte y un “insignificante” magullón en el rostro.

El auto apareció incendiado.

“Las diferencias en cuanto a la violencia que se desplegara en uno y otro caso son notorias, máxime si se considera que la hipótesis de robo no tiene casi asidero”, sostuvo el fiscal en su presentación.

Cuando la policía llegó a la casa quinta halló el auto Citroen C4 de la víctima totalmente destruido por las llamas a varios metros de la casa y marcas de arrastre cerca del cuerpo de la víctima. Una de las hipótesis es que el casero intentó cargarlo en el auto, pero a partir de su discapacidad en la rodilla y el peso de Garrido, le habría sido imposible cargarlo.

Una relación que terminó y una furia en crecimiento

Poco antes del crimen, la Justicia intervino por una denuncia que hizo la pareja de Garrido y que derivó en la exclusión de su propio hogar por amenazas. El ex piloto había descubierto que Rosana Cardoso había mantenido una relación con Asebedo y si bien permitió que éste siguiera trabajando como casero, quedó una mala relación entre ambos.

El análisis de las comunicaciones telefónicas permitió confirmar la relación entre Asebedo y Cardoso y del estado de “exaltación” que mostraba el imputado. Sin embargo, a mediados de abril los mensajes entre ambos comenzaron a ser más esporádicos, de manera coincidente con un acercamiento de la mujer a Garrido.

Distancia entre la casa y el hallazgo del rodado.

Asebedo le recriminó en reiteradas ocasiones que no le contestaba y sus últimos mensajes fueron un día antes del homicidio. “Que feo que te hagan esto, sabes que te ignoren de tal manera que se haga sentir basura inservible, una persona que no vale nada” y “…donde quedo todas esas promesas tuyas, así me enamoraste y luego me tirás a la basura”, son algunos de los incorporados al expediente.

Un día antes de esos mensajes el imputado fue hasta el lugar donde trabajaba la mujer para decirle que no podían terminar de esa manera. Según la declaración de la mujer, tiró un casco con furia y le dijo “vos y Don Carlos son una mierda de personas”.

Las sospechas que desde un primer momento existieron acerca de la posibilidad de ese móvil se confirmaron con la ampliación de declaración de la mujer y el análisis de las comunicaciones.