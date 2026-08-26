Sueño cumplido: una pequeña fanática de Aldosivi logró conocer a sus ídolos gracias a la suma de voluntades

La esperaron con una camiseta con su nombre, firmada por todos.

Cuando muchas personas ponen el corazón para alcanzar un mismo objetivo, algunos sueños pueden hacerse realidad. Y así sucedió con el de Keyla, una niña fanática de Aldosivi que atraviesa un complejo cuadro de salud.

La abuela de la nena le contó a la organización OportuniDar la historia de su nieta y el anhelo que tenía de conocer a los jugadores del club al que sigue con una pasión inconmensurable.

En las redes sociales mostraron algunas imágenes del inolvidable encuentro.

Según contó la voluntaria Nerina, la organización comenzó una carrera contrarreloj para tratar de cumplirlo en menos de 24 horas. El plantel tenía previsto viajar a Buenos Aires y había poco tiempo para intentar concretar el encuentro, pero la solidaridad hizo su parte y a Keyla le llegó la noticia más esperada: fue invitada junto a su familia al predio del club.

La cita fue el martes. Keyla se encontró con todo el plantel de Aldosivi, que la esperó con una camiseta con su nombre firmada por todos los jugadores. Pudo recorrer los diferentes espacios del club, como el museo y el gimnasio, y abrazarse y sacarse fotos con todos los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico.

Keyla junto a los jugadores y el cuerpo técnico de Aldosivi.

Con la aprobación de la familia, la organización publicó distintas imágenes del inolvidable momento que vivió la niña. “Esto lo logramos entre todos y tengo la certeza de que quedará eternamente en nuestros corazones”, resumió la voluntaria.

A través de la publicación, desde la organización agradecieron a todas las personas que hicieron posible el encuentro. Desde la familia de la niña, las y los voluntarios, las y los trabajadores del club, el cuerpo técnico y los jugadores.