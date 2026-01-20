Trabajó toda su vida y conoció el mar a los 64 años: la emocionante historia de Charo

Fue un regalo de su hija y su yerno, que no revelaron el destino verdadero hasta llegar a Mar del Plata.

Una emocionante y hermosa historia fue captada por el programa Cortá por Lozano mientras un móvil recorría las playas marplatenses. De manera inesperada, encontraron a Rosario, una sanjuanina de 64 años que conoció el mar por primera vez el viernes pasado en nuestra ciudad y no logró contener la emoción.

"Estoy muy feliz, es la primera vez que vengo a la playa", fueron las primeras palabras de la mujer, quien recibió el precioso regalo por parte de su hija y su yerno, que la trajeron engañada a la ciudad para que sea toda una sorpresa su encuentro con la inmensidad del océano.

Según contó al canal de televisión, se trasladaron en auto desde Santa Lucía a San Luis y días más tarde continuaron hasta la Costa Atlántica, pero ella no sospechaba lo más mínimo. "Menos mal que traje campera", agradeció entre risas la mujer.

Charo, como la apodan cariñosamente, no había tenido la oportunidad de conocer el mar, debido a que el año pasado su hija había planificado este mismo viaje, aunque ella no consiguió sumarse a la escapada familiar.

"Toda mi vida trabajé y ahora me jubilé, así que me puedo dar este gusto", señaló la sanjuanina, quien además relató que su nieta fue quien le dio la noticia de que estaban al borde de ingresar a Mar del Plata y que su primer contacto visual fue en la bajada de la preciosa avenida Colón.

En ese instante, admirando el mar de Varese de frente, sintió una terrible "emoción" y su respuesta estuvo en las lágrimas, por haber cumplido uno de sus sueños después de años de trabajo sin descanso ni vacaciones.