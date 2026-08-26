Refuerzan la prevención en Mar del Plata con la incorporación de nueve móviles
Se trata de camionetas y motos que incorporan a la flota de Seguridad. Se busca fortalecer así la presencia operativa y mejorar la capacidad de respuesta.
Por Redacción 0223
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Siete camionetas y dos motos se incorporaron al parque automotor de la Secretaría de Seguridad de General Pueyrredon en el marco de una serie de medidas para reforzar la prevención y ampliar la presencia operativa en las calles de la ciudad.
Los vehículos se suman con la intención de ofrecer nuevas herramientas para el trabajo preventivo y para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones delictivas, siniestros y controles vehiculares en distintos puntos del distrito.
A su vez, otros dos móviles fueron reasignados a la Dirección de Tránsito, con el objetivo de fortalecer las tareas de control y fiscalización. El intendente Agustín Neme destacó la incorporación de los recursos: “Estamos poniendo más recursos en la calle porque nuestra prioridad es cuidar al vecino”.
“Cada móvil, cada herramienta y cada inversión que hacemos tiene un objetivo concreto: fortalecer la prevención y tener más capacidad para actuar donde haga falta”, agregó Neme.
Más medidas para la seguridad
La incorporación de los vehículos se suma a otras medidas implementadas en materia de seguridad. Entre ellas, la modernización del sistema de lectura de patentes (LPR) del Anillo Digital, la compra de 12 nuevos patrulleros y la creación próxima de un Cuerpo Motorizado.
En esa línea, Neme afirmó que la gestión continuará avanzando con otras inversiones y planificación en el área. “Vamos a seguir avanzando con decisión y planificación porque en esta pelea tenemos muy claro quién está enfrente, el enemigo es el delincuente”, expresó el Intendente.
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