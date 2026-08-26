Refuerzan la prevención en Mar del Plata con la incorporación de nueve móviles

Neme afirmó que continuarán avanzando con inversiones en materia de Seguridad.

Siete camionetas y dos motos se incorporaron al parque automotor de la Secretaría de Seguridad de General Pueyrredon en el marco de una serie de medidas para reforzar la prevención y ampliar la presencia operativa en las calles de la ciudad.

Los vehículos se suman con la intención de ofrecer nuevas herramientas para el trabajo preventivo y para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones delictivas, siniestros y controles vehiculares en distintos puntos del distrito.

Los vehículos se suman con la intención de ofrecer nuevas herramientas para el trabajo preventivo.

A su vez, otros dos móviles fueron reasignados a la Dirección de Tránsito, con el objetivo de fortalecer las tareas de control y fiscalización. El intendente Agustín Neme destacó la incorporación de los recursos: “Estamos poniendo más recursos en la calle porque nuestra prioridad es cuidar al vecino”.

“Cada móvil, cada herramienta y cada inversión que hacemos tiene un objetivo concreto: fortalecer la prevención y tener más capacidad para actuar donde haga falta”, agregó Neme.

El intendente celebró la medida y anunció que el Municipio seguirá trabajando en inversiones en el área.

Más medidas para la seguridad

La incorporación de los vehículos se suma a otras medidas implementadas en materia de seguridad. Entre ellas, la modernización del sistema de lectura de patentes (LPR) del Anillo Digital, la compra de 12 nuevos patrulleros y la creación próxima de un Cuerpo Motorizado.

Se suma a una serie de medidas en el mismo sentido para mejorar la prevención de delitos en Mar del Plata.

La intención es mejorar además la capacidad de respuesta ante situaciones delictivas, siniestros y controles vehiculares.

En esa línea, Neme afirmó que la gestión continuará avanzando con otras inversiones y planificación en el área. “Vamos a seguir avanzando con decisión y planificación porque en esta pelea tenemos muy claro quién está enfrente, el enemigo es el delincuente”, expresó el Intendente.