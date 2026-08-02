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Cortes de luz

Nueve manzanas de La Perla y otras zonas de Mar del Plata no tendrán luz este lunes

Se debe al plan de inversiones y mejoras en la red de los barrios que llevada adelante la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (Edea). A qué zonas afectará.

Una importante zona de La Perla no tendrá luz este lunes a la mañana.

2 de Agosto de 2026 15:40

Por Redacción 0223

PARA 0223

En el marco de un plan de inversiones y mejoras en la red de los barrios, la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (Edea) informó tres cortes de luz programados para este lunes en Mar del Plata.

A partir de diferentes trabajos, se puede registrar la interrupción del servicio en tres zonas de la ciudad, aunque en caso de condiciones climáticas adversas, serán reprogramados.

De 9 a 10, la mitad de La Perla estará sin electricidad.

 

Según informaron en su página, las tareas de la próxima jornada ocasionarán el corte del suministro en los sectores detallados:

  • En el Club Atletico Alvarado de Juan de Dios Filiberto al 3600 en el horario de 11:30 a 13:30.
  • En Valencia al 4136 y 4150, de 9 a 12.
  • De la avenida Independencia a España y de Balcarce a Chacabuco, de 9 a 10.

"Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la aplicación de la empresa", explicaron desde Edea.

Para recibir estos avisos, es necesario registrarse en el Oficina Virtual a través de este enlace o descargar la app de Edea desde Play Store.

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