Nueve manzanas de La Perla y otras zonas de Mar del Plata no tendrán luz este lunes
Se debe al plan de inversiones y mejoras en la red de los barrios que llevada adelante la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (Edea). A qué zonas afectará.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En el marco de un plan de inversiones y mejoras en la red de los barrios, la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (Edea) informó tres cortes de luz programados para este lunes en Mar del Plata.
A partir de diferentes trabajos, se puede registrar la interrupción del servicio en tres zonas de la ciudad, aunque en caso de condiciones climáticas adversas, serán reprogramados.
Según informaron en su página, las tareas de la próxima jornada ocasionarán el corte del suministro en los sectores detallados:
- En el Club Atletico Alvarado de Juan de Dios Filiberto al 3600 en el horario de 11:30 a 13:30.
- En Valencia al 4136 y 4150, de 9 a 12.
- De la avenida Independencia a España y de Balcarce a Chacabuco, de 9 a 10.
"Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la aplicación de la empresa", explicaron desde Edea.
Para recibir estos avisos, es necesario registrarse en el Oficina Virtual a través de este enlace o descargar la app de Edea desde Play Store.
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