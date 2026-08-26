Cataratas en Mar del Plata: robaron medidores y se inundó todo

La catarata de agua se formó durante la madrugada en Alvarado y Catamarca tras el robo de dos medidores.

Para ir a Cataratas no hace falta viajar muchas horas. Al menos hoy, ya que una gran cantidad de agua comenzó a perderse durante la madrugada de este miércoles en Alvarado y Catamarca, después de que fueran robados dos medidores de agua de los frentes de una vivienda particular y un comercio.

Según informaron vecinos de la zona a 0223, el hecho ocurrió alrededor de las 00.30 y el responsable habría sido un hombre que se movilizaba en bicicleta, que fue visto por los propietarios. "Desde entonces, el agua sale con gran presión y provoca una verdadera catarata sobre la vereda y hacia la calle, además de afectar los frentes", denunciaron.

Los frentes de un comercio y una vivienda particular quedaron afectados por la importante pérdida de agua.

El robo generó una importante pérdida de agua durante varias horas, mientras los vecinos aguardaban la intervención de Obras Sanitarias (OSSE) para detener la fuga y reparar las conexiones afectadas.

La situación se repitió apenas un día antes en otro sector de la ciudad. Durante la jornada del martes, robaron tres llaves de agua en San Juan, entre Belgrano y Rivadavia, lo que también provocó importantes pérdidas de agua y afectó las veredas de la zona.

La catarata de agua se formó durante la madrugada en Alvarado y Catamarca tras el robo de dos medidores.

Los vecinos aseguran que los robos de medidores se repiten con frecuencia y sospechan que quienes los sustraen buscan vender sus componentes, aunque desde OSSE ya explicaron que esa práctica no tiene sentido.

¿Por qué los roban?

Ante episodios similares registrados en distintos puntos de Mar del Plata, desde Obras Sanitarias señalaron que existe la creencia de que los medidores y conexiones contienen cobre que puede ser vendido.

Sin embargo, los componentes de las conexiones ya fueron reemplazados por materiales plásticos, por lo que los robos solamente provocan daños en la infraestructura, desperdicio de agua y costos adicionales para reparar las instalaciones.

Además, cada medidor vandalizado obliga a la empresa a destinar cuadrillas para atender la emergencia y deja de disponer de esos trabajadores para otras tareas programadas.

En ese marco, recomendaron dar aviso inmediatamente ante el robo o vandalismo de un medidor, para que la empresa pueda intervenir y evitar que continúe la pérdida de agua. Los vecinos pueden comunicarse con la empresa al 0810-666-2424 o enviar un mensaje por WhatsApp al 223 694-8900.