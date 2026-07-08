Desesperación: le robaron el medidor de agua y se le inundó todo el depósito

Siguen los robos de medidores de agua en Mar del Plata: dos nuevos casos y daños en un edificio

En medio del aumento de robos de medidores registrado en los últimos meses en distintos puntos de Mar del Plata, este miércoles se reportaron dos nuevos hechos que ocasionaron importantes pérdidas de agua y complicaciones para vecinos y comercios.

Los episodios ocurrieron en la zona de Güemes y en inmediaciones de avenida Independencia y Avellaneda. Según informaron desde Obras Sanitarias (Osse), las cuadrillas de la empresa trabajan en ambos sectores para detener las pérdidas y restablecer el servicio de agua a las viviendas y locales afectados.

En el caso de Arenales y Falucho, el robo del medidor derivó en la inundación del subsuelo de un edificio y de un comercio, lo que provocó importantes daños principalmente en el techo desde donde caía el agua.

Desde Osse señalaron que este tipo de delitos suele cometerse con la creencia de que las conexiones contienen cobre para su reventa. Sin embargo, recordaron que esos componentes ya fueron reemplazados por materiales plásticos, por lo que los robos solo generan destrozos en la infraestructura y un importante desperdicio de agua.

Además, advirtieron que cada medidor vandalizado implica no solo la pérdida del recurso, sino también costos adicionales para su reposición y la necesidad de desviar cuadrillas de operarios de las tareas programadas para atender este tipo de emergencias.

Ante este tipo de situaciones o para realizar consultas, los vecinos pueden comunicarse con Osse al 0810-666-2424 o por WhatsApp al 2236948900.