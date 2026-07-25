Lo detuvieron con cuatro medidores de agua recién robados

El sujeto detenido en las calles de Villa Gesell con los medidores sustraídos.

Un hombre de 37 años fue aprehendido en Villa Gesell, acusado de cometer una serie de robos de medidores de agua en diferentes sectores de la ciudad. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la estación de policía comunal primera durante una investigación desarrollada en la zona de Boulevard y Paseo 125.

Según informaron fuentes policiales, al momento de ser identificado el sospechoso llevaba consigo cuatro medidores de agua que presentaban signos de haber sido removidos recientemente. A partir de esa situación, los uniformados realizaron un relevamiento en las inmediaciones y lograron establecer que los dispositivos pertenecían a cuatro viviendas de la zona.

Además del faltante de los medidores, en los domicilios afectados se constataron daños en la red de suministro de agua, ocasionados durante la extracción de los equipos.

La policía le incautó herramientas y los medidores al delincuente.

En el marco del procedimiento, el personal policial también incautó una pala y una maza que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizadas para cometer los robos.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 6 de Villa Gesell. El fiscal Juan Pablo Calderón avaló la aprehensión del imputado, quien deberá responder por el delito de robos reiterados.