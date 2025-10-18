"Ya no llegamos a reponerlas": vecinos denuncian robos masivos de canillas y medidores de agua

Vecinos del barrio Colinas de Peralta Ramos denuncian un sistemático robo de canillas de agua, medidores y hasta sport de luz y lamparitas del frente de sus viviendas.

El último de los hechos ocurrió esta semana cerca de las 2 de la madrugada cuando un hombre de mediana edad se acercó a la canilla de una vivienda y comenzó a desenroscarla para poder llevársela. El intento de robo fue captado por las cámaras de seguridad y, al encenderse las luces de la entrada, el delincuente se fue asustado.

Sin embargo, las imágenes mostraron cómo a los pocos metros intentó probar suerte con las canillas de la propiedad lindera y "manoteó" el vehículo estacionado en la trotadora. Finalmente, el hombre huyó en una bicicleta con las manos vacías.

"Nos roban todos los días lo que sea que encuentren", contó a 0223 Araceli, una de las víctimas. "A nosotros ya nos robaron 15 spots de luz y las canillas. No se puede vivir más así", agregó.

Además de las luces y las canillas, los delincuentes también extraen los medidores de agua que deben ser cambiados rápidamente y generan dolores de cabeza a todo el barrio. "No llegamos a reponerlos, es un desastre. A las canillas las buscan por el bronce y se llevan hasta los picaportes. Tenemos que terminar poniendo de plástico", lamentó Irma, otra de las vecinas de la zona.

Si bien muchos de los robos son denunciados a las autoridades policiales, otros intentos no son llevados a la comisaría a pesar de que todos los datos ayudan. "Ya nos sabemos qué hacer", sentenciaron los habitantes del barrio.