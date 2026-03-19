Denuncian robos de medidores y veredas inundadas en el centro: "Es una maldad lo que hacen"

Vecinos y comerciantes de la zona céntrica de Mar del Plata denunciaron una serie de robos y destrozos en el área. El último episodio se detectó en Catamarca, entre San Martín y avenida Luro, donde la vereda comenzó a inundarse tras el robo de un medidor de agua.

Esta situación afectó a los comerciantes de la cuadra que tuvieron complicaciones para ingresar a los locales, sumado a la falta de clientes que evitan pasar por la vereda inundada.

"Se los llevan porque tienen bronce y hay alguien que los compra. El problema es que los atrapan y después los sueltan", reclamó el vecino. "La Justicia apoya a los delincuentes en este país. Lo ves cotidianamente cuando hay un robo; agarran a alguien con diez causas y lo dejan libre”, declaró Julio, comerciante, en diálogo con 0223.

Respecto a la identificación de los responsables, señaló que “la mayoría de esta gente no es de Mar del Plata; parece que los han mandado para hacer destrozos. Las autoridades deben tener miles de denuncias, pero son las mismas personas vagueando por las calles, ensuciando y robando todos los días”.

Sin embargo, señaló que no es el único problema que enfrentan los vecinos: “Todas las mañanas te encontrás con contenedores tirados; agarran los tachos de basura y desparraman todo por la calle”.

Desde su mirada, el comerciante apreció que "lo hacen por maldad": "Si están buscando comida no les hace falta tirar todo. Incluso hacen sus necesidades en la vereda. Venís a las 6.30 de la mañana y es todo un basural. Estamos a la vuelta de la Municipalidad y la solución no la está dando el intendente”.

De este modo, sostuvo que en la zona empeoró todo y "el problema lo tiene la Justicia, que no hace nada con este tipo de gente, de la cual la mayoría son delincuentes": "Vos buscás a uno y tiene prontuario, deberían estar detenidos”, concluyó.