El desgarrador pedido de justicia por la tragedia del Dubrovnik: “Hieren nuestra memoria”

A casi 2 años de la tragedia, aún no hay condenados por el derrumbe del histórico hotel de Villa Gesell. Foto archivo.ubrovnik. Foto archivo.

A casi 22 meses del derrumbe del Hotel Dubrovnik, familiares de las víctimas emitieron un comunicado exigiendo nuevamente justicia y cuestionaron las demoras en el proceso judicial, apuntando a la responsabilidad de empresarios, funcionarios y arquitectos por la muerte de 9 personas.

A través de un escrito, manifestaron su “profundo rechazo ante los recientes intentos de las defensas particulares por desvincular a los principales involucrados de la causa penal”, por el derrumbe del apart hotel de diez pisos, en el centro de Villa Gesell, ocurrido durante la madrugada del 29 de octubre de 2024.

En tal sentido, lamentaron que a casi dos años de la tragedia, “presenciar estrategias que buscan eludir responsabilidades hiere nuestra memoria y dilata el proceso judicial”.

“Sostenemos con firmeza que la responsabilidad por este hecho evitable es compartida. La Justicia debe determinar el grado de culpabilidad de cada actor involucrado: desde la propiedad del hotel que impulsó las reformas estructurales, hasta los profesionales técnicos y las autoridades municipales que debieron controlar y fiscalizar las obras”, señalaron.

“Exigimos al Poder Judicial que actúe con celeridad, rigurosidad y absoluta independencia legal. No permitiremos que chicanas técnicas desvíen el foco de la investigación. Seguiremos unidos y movilizados hasta que se dicten condenas firmes y ejemplares para cada uno de los responsables. Justicia por todas las víctimas de Villa Gesell” remarcaron.

El escrito fue firmado por: Marcela Silvia Lectora (madre de Dana Desimone); Carlos Matu (padre de Ezequiel Matu); Margarita Vallejos (madre de Matías Chaspman); Silvana Perhauc (madre de Nahuel Stefanic) y Gladys Gutiérrez (hermana de Javier Gutiérrez).