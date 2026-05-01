Intento de robo en el hotel Dubrovnik: detuvieron a dos hombres dentro del predio

Los elementos robados en el predio del hotel Dubrovnik en Villa Gesell.

Dos hombres fueron aprehendidos en la ciudad de Villa Gesell tras ser sorprendidos mientras intentaban cometer un robo en el extinto hotel Dubrovnik, el edificio turístico que se derrumbó en la primavera del 2024 y generó la muerte de nueve personas.

El procedimiento fue realizado por personal policial que recorría la zona de avenida 2 entre Paseos 102 y 104 en el marco de tareas de prevención.

Según se informó desde la comuna geselina, los individuos —de 38 y 23 años— habían logrado ingresar al predio luego de violentar una puerta trasera del establecimiento.

Al momento de la intervención, los sospechosos se encontraban sustrayendo distintos objetos del interior del hotel.

Entre los elementos recuperados se contabilizan un motor de heladera, una cámara de vigilancia, una pava eléctrica y otros artefactos eléctricos.

Tras la aprehensión, ambos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 de Villa Gesell, que interviene en la causa.