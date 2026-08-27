Temporal en Santa Fe: volcó camioneta con ataúdes y causó destrozos en la ruta

Un intenso temporal que afectó el sur y centro-sur de Santa Fe el jueves por la mañana causó un accidente poco común en la ruta provincial 65, entre Las Rosas y San Genaro. La fuerza de las ráfagas de viento terminó volcando una camioneta 4x4 que transportaba varios ataúdes, los cuales quedaron esparcidos sobre la banquina tras el vuelco.

El incidente se produjo cuando el vehículo utilitario circulaba por el corredor vial y fue derribado por las violentas ráfagas. La Policía acudió al lugar para controlar el tránsito en una calzada resbaladiza debido al agua acumulada, mientras que el personal médico asistió a los ocupantes del vehículo. La imagen del accidente muestra la camioneta volcada sobre uno de sus laterales y los cajones de madera dispersos a varios metros, entre pastizales y arbustos.

el temporal también provocó voladuras de techos, caída de árboles y daños materiales en varias localidades

El fenómeno climático que originó el siniestro fue catalogado como devastador por el intendente de San Genaro, Gastón Marconcini, quien detalló que en su localidad se registraron al menos 15 voladuras de techos, afectando un club, una escuela y un taller mecánico, entre otros edificios.

Por su parte, en Las Rosas, donde el temporal incluyó piedra de gran tamaño y fuertes vientos, el intendente Javier Meyer relató que "cerca de las 8.30 se tornó el cielo oscuro y empezó a pedrear fuerte con mucho viento; mandé a toda la administración a la calle para relevar daños". Afortunadamente, no hubo reportes de heridos graves en la zona urbana.

El temporal causó daños tanto en áreas urbanas como rurales, con caída de árboles y voladuras que afectaron la infraestructura local. Este frente de tormenta dejó un saldo significativo de destrozos en diferentes departamentos de la provincia, evidenciando la fuerza y alcance del fenómeno meteorológico.