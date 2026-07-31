Tragedia en la autopista: una camioneta chocó al guardarraíl, se partió al medio y hay tres muertos

Una violenta tragedia se desencadenó durante las primeras horas de la mañana sobre una concurrida autopista del país. Una camioneta que trasladaba a cuatro personas perdió el control, impactó de lleno contra el guardarraíl y un cartel vial, y se partió en dos. Como consecuencia del tremendo impacto, tres ocupantes fallecieron de forma instantánea en el lugar del hecho. Un cuarto pasajero sufrió heridas graves y se encuentra internado luego del accidente.

Quiénes son las víctimas fatales y qué pasó con el auto tras el choque

El siniestro fatal se registró ayer a la altura del kilómetro 515 de la Autopista Córdoba-Rosario, en jurisdicción de la localidad cordobesa de Morrison. La camioneta marca Toyota Hilux transitaba por la calzada cuando se desencadenó el despiste masivo por motivos que investiga la Justicia. Tras la colisión, la carrocería se quebró por la mitad y los restos del vehículo quedaron esparcidos sobre la ruta.

Los vehículos quedaron a un costado del camino.

Las víctimas fatales fueron identificadas por las autoridades policiales como Maximiliano Scharer, de 29 años, Bárbara Kan, de 51, y Fabiana Delgado, de 61 años. En tanto, el único sobreviviente es un hombre de 47 años que permanece ingresado con traumatismos severos en el hospital de la ciudad de Bell Ville. Médicos y bomberos trabajaron en el sitio para retirar los cuerpos de la estructura deformada.

Efectivos de la Policía de Córdoba e inspectores viales desplegaron un operativo especial de tránsito para concretar las pericias científicas y remover las piezas desperdigadas. Las autoridades cortaron parcialmente la circulación vehicular y aplicaron reducciones de velocidad en el tramo afectado. El fiscal de turno aguarda los resultados mecánicos sobre el rodado para determinar las causas exactas que provocaron la maniobra descontrolada.

Se desplegó un operativo especial de tránsito.

Los accidentes de gran magnitud en los accesos interprovinciales encienden alertas respecto de las condiciones de visibilidad y maniobrabilidad en las autopistas nacionales. Días atrás se registró un choque de características similares sobre la Ruta 14 en la provincia de Entre Ríos, donde dos personas perdieron la vida. Las fuerzas de seguridad reiteraron el llamado a extremar la precaución al conducir en tramos de alta velocidad.