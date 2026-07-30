Impactante tragedia: un joven rugbier murió tras un tremendo accidente con su auto

Una impactante tragedia conmocionó a la comunidad deportiva tras confirmarse que un joven de 18 años perdió la vida sobre la avenida en La Plata. El deportista integraba las divisiones juveniles de una institución local y falleció luego de chocar su vehículo contra una estructura metálica. El chico rugbier conducía un automóvil particular por la zona norte de la capital provincial cuando sufrió el accidente. La noticia provocó muestras de dolor en el ámbito del rugby regional.

Cómo se produjo el accidente en el que murió el joven

El hecho se produjo sobre el Camino Centenario, a la altura del cruce con la calle Arana, en la localidad bonaerense de Villa Elisa. La víctima transitaba en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires a bordo de un automóvil Fiat Bravo blanco. Por motivos que se investigan, el vehículo salió del carril principal y colisionó contra una columna de alumbrado público. El impacto derrumbó la garita de colectivos ubicada en las cercanías de un puente peatonal.

Buscan determinar las causas por las que el conductor perdió el control.

Al lugar arribaron efectivos de la Policía junto a una dotación de Bomberos y ambulancias del SAME. Los profesionales médicos corroboraron que el muchacho era el único ocupante del coche y confirmaron su deceso al instante. Agentes de la Policía Científica preservaron la zona para efectuar las pericias correspondientes y determinar la velocidad del rodado. Por lo pronto, la investigación judicial quedó radicada en la UFI N°12 de La Plata bajo la carátula de homicidio culposo.

La víctima fue identificada como Juan Cruz Saroglia, vecino de City Bell y jugador de la categoría M19 del Club San Luis. Tras la confirmación del deceso, la entidad deportiva emitió un comunicado oficial en sus redes sociales para despedir al atleta. En la publicación la comisión directiva expresó que acompaña a su familia en este momento de dolor. Además las autoridades de la institución resolvieron suspender las actividades y decretar duelo general.

El Club San Luis decretó duelo general.

El fallecimiento del deportista generó dolor entre sus compañeros de equipo y entrenadores del club platense. Familiares y allegados del joven se concentraron para despedir sus restos en una sala velatoria céntrica de la zona. Las autoridades viales reiteraron los llamados a la precaución al circular por los accesos principales del partido de La Plata, mientras que las pericias mecánicas sobre el automóvil accidentado continuarán durante los próximos días para aclarar el origen del despiste.