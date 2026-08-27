Murió tras caer del quinto piso de un hotel durante sus vacaciones: detuvieron a su pareja

Una mujer de 31 años murió este jueves tras caer desde el quinto piso de un hotel ubicado en pleno centro de la ciudad de Mendoza, donde se encontraba de vacaciones junto a su pareja, Damián Gozzotti. El hombre quedó detenido y ahora la Justicia intenta reconstruir cómo se dieron los hechos.

Todo comenzó alrededor de las 3 de la madrugada en la habitación 502 del hotel Agua del Corral. Según la policía, la víctima murió de manera instantánea como consecuencia de la caída. Se trata de Tamara Daniela Schiffini. Tenía 31 años.

Los dos eran oriundos de la provincia de Buenos Aires y llevaban tres días alojados en el Hotel mendocino. Según los primeros datos de la investigación, la mujer cayó desde el quinto piso mientras se encontraba junto a su pareja. Aún no está claro cómo se produjo la caída.

La Justicia analiza ahora distintas hipótesis y busca establecer especialmente si existió una agresión antes de que Schiffini cayera. En la misma línea, se activó el protocolo de presunto femicidio y el hombre quedó detenido de manera preventiva.

Según trascendió, una huésped del hotel aportó información valiosa sobre lo ocurrido antes del desenlace fatal. Su declaración podría resultar relevante para establecer cómo transcurrieron las últimas horas de la pareja y si hubo algún episodio previo que permita explicar la muerte de Schiffini.