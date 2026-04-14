Perdió el control de la camioneta, desbarrancó y cayó al vacío: salió casi ileso

Una escena de mucha tensión se vivió esta mañana en el Camino de las Altas Cumbres cuando una camioneta cayó entre 40 y 50 metros después de desbarrancar en el medio de la montaña.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 14 de la ruta E34, en la zona conocida como Las Pirguitas. Según fuentes policiales, el conductor habría perdido el control de la camioneta, lo que provocó la caída por el barranco.

Pese a la complejidad del accidente, el desenlace fue milagroso: el hombre logró salir prácticamente ileso. Según confirmaron desde la Policía, se encuentra en buen estado general y solo presentó traumatismos leves.

Un detalle que generó preocupación es que ese tramo de la ruta no tiene guardarraíl, lo que podría haber agravado las consecuencias del siniestro. En el lugar trabajaron agentes policiales y de emergencia, que asistieron al conductor y aseguraron la zona para evitar otros riesgos.