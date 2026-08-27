Salió al balcón para burlarse de los hinchas de River y se cayó de un segundo piso: se fracturó la cabeza y la cadera

Un chico de 19 años sufrió fracturas severas en la madrugada del miércoles tras caer del segundo piso de una casa del barrio René Favaloro en Comodoro Rivadavia. Había salido a cantar después de que River quedara eliminado de la Copa Sudamericana en el partido contra Independiente de Santa Fe, perdió el equilibrio y cayó desde la altura.

Estaba festejando la eliminación de River

La policía acudió al lugar tras un llamado al 911 y encontró al joven, quien era trasladado en un vehículo particular al Hospital más cercano. Según trascendió, el chico estaba en una vivienda ubicada sobre la calle Tito Stelmaštuk al 2300 y había subido al segundo piso para seguir cantando contra los hinchas de River.

Fue entonces que perdió el equilibrio y cayó directo al suelo. Sus familiares lo trasladaron al Hospital Alvear, donde quedó bajo atención de los profesionales.

Sufrió múltiples fracturas tras caer de un segundo piso.

Los primeros estudios determinaron que presentaba fracturas en la cabeza y la cadera, por lo que se tomo la decisión de derivarlo al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

El chico quedó a disposición de los especialistas, donde será evaluado por un traumatólogo para determinar el tratamiento y los pasos a seguir.