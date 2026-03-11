Mar del Plata recibió 122 mil turistas menos: los datos oficiales de la temporada

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) dio a conocer las cifras finales de la temporada estival en Mar del Plata, que confirma la caída que sufrió la actividad turística: en cifras de arribos fue la más baja desde la pandemia de Covid-19 y la segunda con menor afluencia en los últimos diez años.

De acuerdo al informe al que accedió 0223, se registró un total de 3.141.472 visitantes entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero, representando una caída del 3,7% con respecto al verano 2024-2025.

Asimismo, también se detalla que la ocupación global promedio fue del 50,7% y que en diciembre llegaron 805.811 turistas, 1.280.524 en enero y 1.055.137 en febrero, donde el mes con una mayor variación interanual fue el segundo, período en el que la ciudad fue visitada por un 7,1% menos.

El turismo cayó un 3,7% en Mar del Plata. Foto: 0223.

Con este panorama, se puede afirmar que se trató de la peor temporada desde la 2020-2021, que se vio afectada por la pandemia y arribaron 2.231.660 de personas, al igual que fue la segunda con peor registro desde la 2016-2017.

Al igual que en años anteriores, más del 80% viajó en auto, a la vez que un 13,8% lo hizo en ómnibus, el 3,4% en ferrocarril y una ínfima porción (1,5%) en avión. Este dato refleja el turismo de cercanía que posee Mar del Plata, ya que el 60% de sus visitantes se divide en oriundos del Gran Buenos Aires (GBA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), según informaron. Asimismo, del resto del país, la mayoría llegó procedente de la provincia de Santa Fe.

¿Mar del Plata llena de pibes?

El análisis de la distribución por grupos etarios de los turistas durante la temporada estival 2025-2026, basado en datos de movilidad de celulares (Big Data), muestra una concentración importante en los segmentos de edad media y una segmentación específica para el público más joven.

Los grupos de edad con mayor presencia en la ciudad son aquellos que se encuentran entre los 46 y 55 años. El grupo de 51 a 55 años registró el pico más alto de participación en enero de 2026, alcanzando aproximadamente el 14,2%, mientras que el grupo de 46 a 50 años le siguió de cerca, con un 14,1% en el mismo mes.

El perfil etario del turista que visita la ciudad es mayoritariamente de edad media.

El informe define específicamente como "Turismo Joven" al bloque comprendido entre los 18 y 40 años. Dentro de este gran segmento, el subgrupo de 36 a 40 años es el más numeroso, manteniéndose cerca del 9,5% a lo largo de los tres meses analizados. Por el contrario, los jóvenes de 18 a 20 años representan la menor proporción del total de visitantes, con valores que rondan el 1,2%.

Si bien desde el Municipio insisten discursivamente con que la ciudad es elegida por una gran cantidad de gente joven, el perfil etario del turista que visita la ciudad es mayoritariamente de edad media (41 a 60 años), con una base sólida de turismo joven adulto (31 a 40 años) y una presencia más reducida de los extremos de la pirámide (menores de 25 y mayores de 85 años).