Dramático accidente laboral: se le enganchó la trituradora en la ropa y quedó atrapado por la máquina

Un trabajador de 31 años resultó gravemente herido tras sufrir un accidente laboral en la localidad de Brinkmann, en la provincia de Córdoba. El hecho ocurrió mientras operaba una máquina trituradora de ramas, que estaba conectada a un tractor.

Según reconstruyó la Policía, el hombre quedó atrapado después de que la máquina, que era operada por otro hombre de 26 años, se quedara enganchada en su ropa.

El medio El Periódico detalló que la chipeadora lo dejó atrapado en sus mecanismos y que, como consecuencia, le provocó lesiones de consideración en distintas partes del cuerpo.

En el mismo momento, otro trabajador también resultó herido. En su caso, sufrió lesiones leves en la zona del pecho y del cuero cabelludo.

Los dos fueron asistidos por un servicio de emergencias y trasladados inicialmente a un centro de salud local. Debido a la gravedad de su cuadro, el hombre de 31 años fue posteriormente derivado al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco

Las autoridades dispusieron el secuestro preventivo de las maquinarias involucradas e iniciaron las actuaciones judiciales para establecer cómo fue que ocurrió el accidente.