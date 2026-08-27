Su perra murió en una cirugía de castración y golpeó salvajemente al veterinario: "Quedó noqueado"

El veterinario cordobés Daniel Gómez Roja fue atacado por el dueño de una caniche que murió durante una castración en La Calera. El profesional relató que fue a comunicarle a la familia de la perra que no había tolerado la intervención, y sin mediar palabra el tutor le pegó un fuerte golpe.

El veterinario contó en Arriba Córdoba que atravesó días muy difíciles y que recibió acompañamiento del Colegio de Veterinarios en el aspecto legal y el terapéutico. “Es algo que no le deseo a ningún veterinario ni de ninguna rama de la salud”, expresó el profesional.

Según contó, la caniche ingresó ese mismo día para ser castrada. Le explicó a la tutora los riesgos de la intervención de manera verbal y la mujer firmó el consentimiento correspondiente.

La perra no toleró la cirugía y murió durante el procedimiento pese a los intentos de reanimación. Tras ello, el veterinario salió de la sala para comunicarle la situación a la mujer: "Ella se larga a llorar y se lamenta”. En el mismo momento, un hombre que estaba afuera golpeó la puerta y la mujer le explicó que era su pareja y también tutor del animal.

El veterinario abrió para hablar con él, pero aseguró que fue atacado inmediatamente. “Sin mediar palabra ingresó, golpeó la mesa, la pared y acto seguido me golpeó a mí”, relató Gómez Roja y agregó: “Ahí me produce el corte tan profundo en el cuero cabelludo que sangra muchísimo”.

Según su testimonio, el hombre continuó golpeándolo mientras él intentaba cubrirse con un brazo. Las personas presentes intervinieron para frenar al agresor. “Yo salí casi noqueado, fue un golpe que me dejó muy mareado”, recordó el veterinario y contó que llamaron a la Policía inmediatamente después.

El agresor se retiró del lugar antes de la llegada de los efectivos, pero al día siguiente el veterinario realizó la denuncia. “El Colegio de Veterinarios es querellante junto conmigo. Hasta el momento no está detenido”, sostuvo el profesional y manifestó además su preocupación porque el hombre tiene otro caniche que también iba a ser castrado ese día.

“Yo no sé si va a golpear a otro veterinario. No podemos esperar a que maten a un veterinario a golpes para que la Justicia reaccione”, cerró.