Una familia se rehusa a castrar a sus perras y abandona a los cachorros: "Siguen naciendo para sufrir y morir en la calle"

Denuncian que una familia del barrio Malvinas Argentinas se niega a castrar a sus perritas, a pesar de que cada seis meses tienen cachorros y los abandonan, dejando que se alimenten de la basura, se enfermen y corran el riesgo de morir atropellados.

Según el relato de vecinos a 0223, la situación se repite hace dos años y se encuentran "cansados del maltrato y destrato animal que sucede en dos propiedades conectadas", donde "cada seis meses quedan camadas de cachorros en la calle, abandonados a su suerte".

A pesar de que los frentistas indignados tuvieron intenciones de "ayudar" al ofrecerles "traslados y castraciones gratuitas" para las mascotas que "están encerradas pariendo en un estado de abandono total", en todo momento se negaron a aceptar la asistencia e incluso respondieron de forma violenta, según expresaron.

Uno de los cachorritos rescatado por los vecinos del barrio Malvinas Argentinas.

Para graficar la crítica situación de los cachorros, también aseguraron que "salen por debajo del portón y la tranquera a la calle", lo que derivó en los peores finales imaginados. "Los pisan los autos, se enferman, tienen parásitos, están desnutridos y llenos de pulgas y garrapatas", advirtieron.

Además, añadieron que las crías de la vivienda situada en Florisbelo Acosta y la vías "terminan en la calle, sin cuidados, llenas de pulgas y parásitos, flacas, con hambre, comiendo basura y con riesgo permanente de muerte".

A pesar de que en esta ocasión recurrieron a visibilizar la situación, se debe a que en el pasado sufrieron amenazas al rescatar a los perritos. Hace nada más dos días, el domingo pasado, una de as vecinas encontró a un nuevo cachorro abandonado, aunque aseguran que hay más adentro de la propiedad.

A pesar de ofrecerles traslado y castración gratuitas, se rehusan a aceptar la ayuda.

"No quieren castrar, no entregan las perras y los cachorros siguen naciendo para sufrir y morir en la calle. No es un caso aislado, es abandono constante. Necesito ayuda e intervención urgente de proteccionistas, rescatistas o autoridades para castrar a las perras, frenar esta situación de una vez y evitar que sigan naciendo cachorros condenados al abandono", sentenció una de las vecinas sumamente preocupada.