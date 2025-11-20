Con la misión de "salvaguardar la vida animal", nace una nueva ONG en Mar del Plata

Presentaron este jueves a una nueva ONG en Mar del Plata: se trata de Género Animal, un grupo que hace años trabaja desde las sombras ayudando al Municipio y ahora oficialmente se transformó en una organización sin fines de lucro. Está conformada por comerciantes y empresarios locales que tienen la misión de "salvaguardar la vida animal", de acuerdo al comunicado difundido.

Por su lado, la impulsora del proyecto, Celia Patuto, sostuvo que esta iniciativa "nace del trabajo de vecinas comprometidas con la temática animal" y contó que durante años trabajaron con los vecinos y junto a la Dirección de Sanidad y Bienestar Animal municipal en los barrios "más vulnerables", enfocadas especialmente en castraciones masivas y permanentes y atención primaria como vacunación y desparasitación de perros y gatos.

Género Animal promueve una comunidad "más justa, sana y solidaria".

No obstante, sin ser todavía una ONG, lograron colaborar con Bienestar Animal y le otorgaron al Municipio "dos móviles de castración itinerante que recorren los barrios diariamente" y cuentan con un trabajo articulado con Zoonosis y la Secretaría de Salud para complementar la ayuda necesaria.

Según Patuto, la nueva ONG "está conformada íntegramente por comerciantes y empresarios de la ciudad que decidieron dedicar a esta labor de asistencia "en devolución a todo lo recibido por los vecinos de General Pueyrredon".

Además, expresó que su objetivo es "evitar la proliferación indiscriminada de perros y gatos mediante el único método eficaz, que es la castración", al igual que extender "la atención primaria de los animales, vacunando y desparasitando para una ciudad más justa, sana y ordenada".