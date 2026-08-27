En Argentina, el Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre para reconocer a los trabajadores del sector mercantil, que reúne a más de un millón de personas en todo el país. Esta fecha fue establecida por la Ley 26.541 en 2009, en homenaje a la Ley 11.729 de 1934, que reguló por primera vez la actividad y sentó las bases de los convenios colectivos.

Para 2026, el feriado coincide con un sábado, lo que genera incertidumbre sobre si el descanso se trasladará a otra jornada. En 2025, cuando sucedió una situación similar, el feriado se movió al lunes siguiente, el 29 de septiembre, tras un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias. Hasta ahora, no hay una confirmación oficial para este año.

La ley establece que el asueto es de carácter nacional y obligatorio para el sector

El beneficio alcanza a todos los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que abarca empleados de supermercados, tiendas de ropa y calzado, perfumerías, casas de electrodomésticos, mayoristas, comercios minoristas y otros rubros vinculados al comercio.

La fecha habitual de la jornada para trabajadores mercantiles se estableció por ley, aunque la confirmación oficial para este año todavía no fue publicada por el gremio

Durante esta jornada, los empleados de comercio tienen derecho a no asistir al trabajo sin que se les realice ningún descuento salarial. Sin embargo, los comercios pueden decidir abrir sus puertas, aunque no pueden exigir la presencia de los trabajadores alcanzados por la ley. En caso de que un empleado preste servicios ese día, debe recibir una remuneración adicional igual a la correspondiente a un feriado nacional.

Mientras se aguarda la definición de FAECYS respecto a la modalidad del feriado en 2026, el sector se encuentra en la fase final del acuerdo paritario vigente. En septiembre se aplicará el último tramo del aumento salarial del 1,9%, completando así una recomposición total del 5,7% pactada entre el sindicato y las cámaras empresarias para el trimestre.