Aldosivi y el Sindicato de Empleados de Comercio firmaron un convenio que otorga beneficios exclusivos a los socios

Se trata de beneficios recreativos y sociales a la comunidad del Tiburón.

Con la firma de Hernán Tillous en su carácter de presidente del Aldosivi y Rogelio Luis Zumpano como subsecretario general del Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica (Secza), quedó rubricado un importante convenio que beneficia a los socios de la institución marplatense.

A partir de este acuerdo, los afiliados contarán con la posibilidad de acceder a significativos descuentos para utilizar las instalaciones del Complejo Recreativo Empleados de Comercio Islas Malvinas (Crecim), ubicado en la Laguna de los Padres, sobre la ruta 226 a la altura del kilóemtro 14,50.

Este renovado predio cuenta con numerosos servicios, tales como pileta descubierta, fogones, parrillas, sector de acampe, juegos infantiles, proveeduría, estacionamiento, cabañas, baños, ducha y bajada náutica, entre otros.

Por su lado, las autoridades manifestaron su conformidad y consideraron que este será el punto de partida de una relación con actividades futuras que favorecerán a las dos partes.