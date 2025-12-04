Cierre y despidos de Caromar: hubo un primer acuerdo y fijaron una nueva audiencia

Una de las pintadas de los trabajadores despedidos para reclamar el sueldo, el medio aguinaldo y la indeminzación.

El conflicto entre los trabajadores de Caromar y la empresa sumó este jueves un nuevo capítulo, al llevarse adelante una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Hubo acuerdo en cuanto al salario de octubre y el medio aguinaldo, aunque todavía no acerca de las indemnizaciones, que la empresa buscaba pagar al 50%.

Del encuentro participaron los empleados, representados por el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (Secza), y los representantes legales de la firma, en un contexto marcado por la ruptura previa de los canales de diálogo por parte de la compañía.

El domingo pasado, cuando uno de los serenos quiso ingresar a trabajar encontró que habían cambiado la cerradura y un candado puesto.

Durante la reunión, y debido a las gestiones del gremio, lograron un primer acercamiento que permitirá que los trabajadores perciban este mes sus salarios y el medio aguinaldo, un reclamo que generaba profunda preocupación entre las familias afectadas por el cierre de la sucursal local.

Además, acordaron una nueva audiencia para el próximo 16 de diciembre, instancia en la que la empresa deberá presentar una propuesta concreta respecto a las indemnizaciones de los trabajadores despedidos.

Por su lado, desde el sindicato remarcaron que continuarán acompañando el reclamo y defendiendo los derechos laborales de cada uno de los afectados.