Incertidumbre en un reconocido shopping de Mar del Plata: piden la continuidad laboral de 150 trabajadores

El sindicato se movilizó desde Catamarca y Belgrano hasta el Ministerio de Trabajo.

Trabajadores de un reconocido e histórico shopping de Mar del Plata se movilizaron por el centro de la ciudad en la previa de una audiencia en el Ministerio de Trabajo, luego de una serie de despidos y mucha incertidumbre.

Este martes, el Sindicato de Empleados de Comercio se movilizó junto a empleados del Shopping y Tienda Los Gallegos en reclamo por los despidos y amenazas que sufrieron los trabajadores en medio de una fuerte incertidumbre por la venta de la empresa.

En primera instancia, empezó el proceso de venta del local ubicado en la calle Luro y San Juan donde los trabajadores fueron reacomodados en la sede ubicada en pleno centro. En este contexto iniciaron una serie de asambleas en las que la empresa pidió participar: "Manifestaron que iban a garantizar la fuente de trabajo, principalmente para todos aquellos que tienen más de 30 años de antigüedad", comentó Guillermo Bianchi, secretario general del gremio, en diálogo con 0223.

Sin embargo, tras la aprobación de la Ley de Modernización Laboral y con la firma de preacuerdo de venta, al día siguiente "bajó uno del directorio, le dijo a dos trabajadores que estaban despedidos y amenazó a otros diciendo que vayan pensando en qué iban a invertir su indemnización".

Con la noticia, desde el sindicato intentaron comunicarse con la empresa, pero "no atendieron"; por eso, realizaron una nueva asamblea y se declaró el estado de alerta. "Hay mucha indignación por el trato, el pisoteo a la dignidad", afirmó.

En este contexto, la movilización que inició en Catamarca y Belgrano y se trasladó al Ministerio de Trabajo, fue para "pedir la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos, se aclare cuál es la situación de la empresa y la continuidad laboral de los 150 trabajadores tanto en el sector comercial como en el pastelero y gastronómico", sentenció.

En consonancia, José García, secretario general del Sindicato de Pasteleros, declaró a este medio que "si el complejo cierra, se está hablando de 40 familias que van a quedar en la calle que hoy trabajan en cinco negocios de comida rápida, heladería y una casa de alfajores".

Además, resaltó que "salió la ley y al otro día ya la estaban aplicando. Les quita tiempo, plata y libertad a los trabajadores en una situación muy complicada, porque no hay plata en los calles y los sueldos no alcanzan a cubrir los gastos".

De modo que "así debuta la ley, no generando empleos sino despidiendo trabajadores, esto es el mercado", cerró Bianchi.