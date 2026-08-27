Todas las mañas: usó un espejo y una tijera para abrir un auto y robar mercadería

Un hombre de 40 años que el jueves por la tarde forzó un auto y sustrajo una caja con alimentos por un valor cercano a los 400 mil pesos fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte y de la comisaría primera el que redujo al sujeto que sustrajo la mercadería tras abrir el auto con un destornillador, una tijera y un espejo de maquillaje.

La víctima presenció el hecho y se realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad que permitió identificar al autor.

Quedó aprehendido.

Una vez labradas las actuaciones de rigor la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso el secuestro de los elementos y la entrega de lo sustraído a la víctima.

El imputado fue trasladado a la alcaidía penitenciaria de Batán.