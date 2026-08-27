Video: a pesar del movimiento, motochorros les robaron el auto a dos mujeres delante de todos

A pesar del movimiento, los vehículos que pasaban y un comercio que bajaba la persiana, motochorros sorprendieron a dos mujeres en el barrio Sarmiento, las obligaron a descender y les robaron el auto.

El episodio ocurrió alrededor de las 16 de este jueves en la esquina de Victoriano Montes y 9 de Julio, cuando una de las víctimas se encontraba dentro del Toyota Yaris y la otra estaba a punto de abordar para irse del lugar.

Antes de poner un pie en el vehículo, la conductora fue interceptada por un delincuente, que la amenazó y le exigió la llave. Acto seguido, el sujeto se la dio a su cómplice que manejaba la moto e intercambiaron roles.

El ladrón de campera roja bajó del rodado, sacó a la mujer mayor del auto y, en una maniobra algo tosca, escapó en dirección a Juncal. Su compañero se había dado a la fuga en los segundos previos por 25 de Mayo.

Según precisaron las víctimas, en el interior del Toyota se encontraba una cartera, tarjetas de crédito y débito y un iPhone 15.