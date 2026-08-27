La nueva vida de Zulma Lobato en Tandil: de estar en situación de calle a vivir acompañada

La artista fue asistida después de haber sido encontrada en situación de calle en Paraná.

Después de haber sido encontrada en situación de calle en Paraná, Zulma Lobato recibió asistencia de equipos municipales de Salud y Desarrollo Social y comienza ahora una nueva etapa de su vida en Tandil.

El primer cambio en la vida de Zulma llegó de la mano de su amiga La Pepona, quien le ofreció alojamiento y cuidado en una residencia para adultos mayores que administra. Para ello se trasladó a Tandil y desde entonces comparte algunas imágenes de cómo es su vida ahora.

Junto a La Pepona, la mediática comparte paseos, cenas y distintas recorridas por la ciudad. A través de las redes sociales, mostraron que también hubo momentos para los chequeos médicos y el acompañamiento a la recuperación.

Sin embargo, entre las últimas imágenes compartidas hubo una que llamó especialmente la atención de los seguidores de la mediática. Juntas compartieron un momento en la pedicura, haciéndose las manos.

En las imágenes se puede ver a la artista recuperada y con una sonrisa que hacía tiempo no tenía. Sin lugar a dudas, a Zulma la salvaron las amigas.