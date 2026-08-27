Arrebató una cadenita de oro y escapó en bicicleta

Un sujeto de 19 años que el jueves a la tarde le arreabató una cadena de oro a una mujer que caminaba en la zona de Güemes y la costa fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fue personal del Comando de Patrullas Norte tras un llamado al 911 el que aprehendió en la esquina de Sarmiento y Brown al sujeto que se dio a la fuga en bicicleta luego de fracasar en su intento de robo.

Tiene 19 años.

El joven fue trasladado a la sub comisaría Casino donde labraron actuaciones por el delito de robo.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa y el traslado del aprehendido al complejo penitenciario de Batán.