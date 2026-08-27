Tienen 15 y 16 años y andaban en una moto robada

Dos adolescentes de 15 y 16 años que circulaban a bordo de una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de robo fueron aprehendidos por personal policial que realizaba recorridas preventivas.

Fueron oficiales del Grupo de Prevención Motorizada quienes observaron en inmediaciones de la avenida Carlos Gardel y Rosales una moto marca Yamaha SZ15RR de color negro, sin dominio colocado, en la que circulaban dos personas.

Fueron interceptados tras seguirlos siete cuadras por personal del Grupo de Prevención Motorizada.

Al advertir la presencia policial, los ocupantes hicieron caso omiso a las indicaciones para detener la marcha, iniciándose un seguimiento controlado que se extendió por aproximadamente 700 metros y culminó en inmediaciones de calles Rosales y San Cayetano.

En ese lugar ambos sujetos abandonaron el rodado y emprendieron la fuga a pie: uno de los adolescentes fue interceptado por el personal a los pocos metros, mientras que el segundo ingresó a un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Rosales al 9700.

Los sujetos abandonaron el rodado y emprendieron la fuga a pie

Con autorización de la propietaria del inmueble, los efectivos ingresaron al lugar y lograron aprehender al segundo adolescente, quien había intentado ocultarse en la propiedad.

Al realizar la verificación de la motocicleta, se constató que los números identificatorios de cuadro y motor coincidían con un rodado que registraba un pedido de secuestro activo por el delito de robo de motovehiculo solicitado por la comisaria cuarta desde el 18 de agosto.

De acuerdo con la denuncia precedente, el motovechiculo había sido sustraído del interior de un domicilio de calle Misiones al 3300, luego de que autores ignorados violentaran el candado de la reja de ingreso.

La fiscal Mariana Baqueiro a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la formación de actuaciones por los delitos de encubrimiento y resistencia a la autoridad, el secuestro del rodado y las actuaciones de rigor.

Mientras que el adolescente de 15 años fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán , el de 16 fue entregado a un adulto responsable.