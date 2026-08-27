Brutal accidente: una joven de 21 años murió tras un tremendo choque contra una ferretería

Una joven de 21 años perdió la vida tras sufrir un violento accidente automovilístico en la localidad bonaerense de Quilmes. La víctima conducía un vehículo particular durante la madrugada cuando desvió su trayectoria, impactó contra el frente de un comercio y derribó una columna en la vía pública. Pese al intento de auxilio por parte de los vecinos de la zona, los profesionales no lograron salvarla.

Cómo fue el brutal choque en el que murió la joven

La víctima fue identificada como Victoria Julieta Raymondi Guida, quien se encontraba a pocos días de cumplir años al momento del trágico hecho. La joven era hija de un conocido empresario del rubro automotor, propietario de una firma dedicada a la fabricación de componentes de competición y auspiciante de destacados pilotos a nivel nacional. La trágica noticia generó una profunda conmoción en el entorno familiar y en el ámbito deportivo.

La chica falleció en el acto.

El choque quedó grabado por las cámaras de seguridad del municipio y las imágenes muestran el avance fuera de control del coche antes de colisionar contra la ferretería. Tras el impacto, las autoridades policiales procedieron a acordonar la escena para permitir el trabajo de los peritos de tránsito y la recolección de evidencias. El caso despertó conmoción en el barrio debido a la ferocidad del siniestro en plena avenida.

La investigación del caso quedó bajo la órbita de la fiscalía de turno y la comisaría correspondiente al distrito. La funcionaria judicial a cargo dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para efectuar la autopsia de rigor con el objetivo de determinar los motivos del deceso. Asimismo, los peritos analizan los registros fílmicos de las cuadras previas para reconstruir la velocidad y la maniobra previa.

El padre del joven la despidió en las redes.

Los restos de la joven fueron despedidos por familiares, allegados y personas cercanas en una sala velatoria de la zona sur del conurbano. Posteriormente, el cortejo se trasladó hacia un cementerio privado para llevar a cabo la sepultura definitiva. Mientras tanto, la Justicia continúa recolectando testimonios para esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron la fatídica pérdida.