Tragedia en la ruta: dos muertos tras el brutal choque de un minibús que trasladaba a un equipo de fútbol infantil

El choque frontal entre un auto y un minibús que trasladaba a un equipo de fútbol infantil en Córdoba dejó dos muertos y 16 heridos sobre la Ruta Provincial 4, entre La Carlota y Huanchilla. Las víctimas fatales viajaban en el automóvil, mientras que las menores, integrantes de un equipo de fútbol femenino, sufrieron lesiones de distinta consideración. Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el violento accidente.

El siniestro ocurrió este jueves en el sector conocido como la curva de la Herrería, aunque, según los primeros informes, las condiciones de visibilidad eran buenas al momento del impacto. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de un hombre y una mujer que viajaban en el auto. Sus identidades aún no fueron difundidas oficialmente.

Las menores recibieron atención médica y contención psicológica.

Cómo están las sobrevivientes de la colisión

En el minibús se trasladaban 16 niñas de entre 9 y 12 años que regresaban a sus localidades tras disputar un partido de fútbol femenino en Río Cuarto. Como consecuencia del choque, varias sufrieron golpes, cortes y escoriaciones provocadas por la rotura de los vidrios. Todas fueron asistidas por los servicios de emergencia y derivadas a centros de salud para su atención.

Las menores fueron trasladadas al Hospital de La Carlota, donde recibieron atención médica y contención psicológica. Algunas también fueron derivadas a un centro asistencial de Río Cuarto para realizar estudios complementarios, aunque las autoridades informaron que ninguna presentaba heridas de gravedad. El estado de salud de todas evoluciona favorablemente.

Los fallecidos corresponden al coche de menor porte.

La investigación quedó a cargo de la Policía Judicial de Río Cuarto, que intenta reconstruir la mecánica del choque frontal. Desde Bomberos Voluntarios señalaron que el accidente ocurrió en un tramo prácticamente recto de la ruta y que el intenso tránsito de camiones en la zona también será tenido en cuenta durante las pericias. Mientras tanto, la circulación permaneció restringida durante varias horas por el operativo de rescate y las tareas de los peritos.