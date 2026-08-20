Brutal accidente: un famoso médico y exconcejal murió tras un tremendo choque en la ruta

Un trágico accidente sobre la Ruta Nacional 158 conmocionó a la comunidad cordobesa tras confirmarse la muerte de Horacio Marcelo Urquía, un reconocido médico y exconcejal de 60 años. El siniestro vial ocurrió a la altura de la localidad de Las Perdices, donde la víctima fatal colisionó de manera frontal contra un vehículo de gran porte. La gravedad del impacto provocado durante la madrugada causó la muerte instantánea del profesional de la salud en el lugar del hecho.

Cómo fue el accidente en el que murió un reconocido médico

El choque se produjo en la intersección del bulevar San Martín y la calle Intendente Caffaratti entre una motocicleta Honda Tornado y un camión Scania con acoplado. En el transporte pesado se desplazaban dos hombres de 40 y 35 años que resultaron ilesos tras la maniobra. Los peritos viales de las fuerzas de seguridad iniciaron los peritajes de rigor para determinar las causas precisas de la colisión sobre el trazado nacional.

Otros dos hombres resultaron ilesos.

El trágico episodio generó un profundo pesar en General Deheza, ciudad donde el especialista se desempeñaba como ginecólogo y obstetra dentro del Hospital de la Comunidad. Además de su labor en clínicas privadas, el profesional de la salud cumplía funciones operativas como médico policial de la Departamental Juárez Celman. Su trayectoria institucional incluyó también un destacado paso por la función pública como concejal de la ciudad entre los años 2020 y 2023.

Diversas instituciones locales y autoridades municipales emitieron emotivos comunicados para expresar sus condolencias a los allegados por la pérdida del referente de la salud pública. Colegas de la guardia médica y efectivos de las dependencias policiales destacaron su vocación de servicio y el compromiso demostrado durante décadas de labor. A través de las redes sociales, los vecinos compartieron cientos de mensajes de despedida resaltando la calidad humana del doctor.

Ya comenzaron los peritajes iniciales de rigor.

Los restos del extinto profesional serán despedidos durante las primeras horas de la mañana en la capilla del Cementerio Local de la localidad cordobesa. A pedido expreso de la familia de la víctima, las ofrendas florales serán reemplazadas por donaciones destinadas al equipamiento del nosocomio municipal. Mientras tanto, las autoridades judiciales competentes avanzan con la recolección de testimonios y pruebas periciales para establecer las responsabilidades penales del trágico choque.