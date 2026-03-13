Pudo ser una tragedia: se descompensó cuando manejaba y chocó un vehículo estacionado

En una jornada de alta siniestralidad, un conductor que manejaba una camioneta de alta gama se descompensó este lunes a primera hora de la tarde y embistió un vehículo estacionado cuando circulaba en la zona oeste de Mar del Plata.

El hecho se registró en inmediaciones de Vértiz y Tetamanti donde el conductor de una Chevrolet blanca presuntamente sufrió un ataque de epilepsia y perdió el control. En la maniobra, impactó contra un utilitario Fiat Fiorino que estaba estacionado y se subió a la vereda, deteniendo la marcha antes de incrustarse contra una vivienda.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que solo resultó herido el conductor quien fue asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) en el lugar.

Afortunadamente, al momento del accidente no transitaban peatones ni ciclistas por el lugar, por lo que los daños no fueron mayores de casualidad.

El grave accidente alteró la tranquilidad del límite de los barrios El Gaucho y Bosque Grande. El tránsito en la zona fue delimitado por personal policial que trabajó en el lugar.